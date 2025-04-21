جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبحث التعاون مع المؤسسات الأكاديمية في طاجيكستان

أبوظبي (الاتحاد)

بحث قولوف شيراليفيتش، سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدولة، تعزيز برامج التبادل الطلابي بين المؤسسات التعليمية في بلاده، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، السفير والوفد المرافق له بمقر الجامعة، وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مجالات التعاون بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية في طاجيكستان، وتيسير سبل التحاق الطلبة الطاجيك بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين الجانبين.

واطلع قولوف على برامج الجامعة الأكاديمية ومساقاتها العلمية وتجربتها في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش، وتعرف على مبادرات جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجهودها في هذا الصدد.

وقال الدكتور خليفة الظاهري، إن الزيارة تعتبر مقدمة لتبادل الخبرات والمعارف والتواصل الثقافي والحضاري مع الجانب الطاجيكي مستقبلاً.

من جانبه، أشاد السفير بمبادرات جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتجربتها الفريدة في تبني رسالة السلام والتسامح.