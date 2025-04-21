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علوم الدار

«المعاشات» تستضيف الحقيبة التدريبية لممثلي دول مجلس التعاون

خلال الورشة التدريبية (وام)
22 ابريل 2025 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ممثلي صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في الحقيبة التدريبية «التأمين- وسعادة المتعاملين»، التي بدأت أعمالها أمس وتستمر حتى 24 أبريل الجاري، بمقر «الهيئة» في أبوظبي.
وتأتي الحقيبة التدريبية، ضمن مبادرة التدريب والتأهيل التي اقترحتها اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأقرها الاجتماع الحادي والعشرون لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس، لتقديم دورات تدريبية متخصّصة لمنتسبي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، بهدف تبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على أفضل الممارسات في الموضوعات المتصلة بمجالات التأمين والحماية الاجتماعية.
ويشارك في الحقيبة التدريبية 30 متدرباً من أجهزة التقاعد المدني في المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة. 
وقالت هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات في «الهيئة»، إن مبادرة التدريب تعكس التزام دول مجلس التعاون بتطوير مهارات العاملين في أجهزة التقاعد المدني بدول الخليج، وتزويدهم بالأدوات والخبرات التي تمكنهم من تطوير أنظمة العمل؛ بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية لمواطنيهم.

المعاشات
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
التقاعد
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