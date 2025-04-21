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علوم الدار

«العالمي للتسامح»: البابا فرنسيس قائد استثنائي وقامة روحية نادرة

«العالمي للتسامح»: البابا فرنسيس قائد استثنائي وقامة روحية نادرة
22 ابريل 2025 01:47

أبوظبي (وام)

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نعى المجلس العالمي للتسامح والسلام، ببالغ الحزن والأسى قداسة البابا فرنسيس، الذي شكّل رمزاً عالمياً للسلام والتسامح والعدالة الإنسانية. وقال معالي أحمد الجروان، رئيس المجلس، في بيان صادر أمس: «فقد العالم اليوم قائداً استثنائياً، وقامة روحية نادرة، تركت بصمة خالدة في ضمير الإنسانية، لقد كان قداسة البابا فرنسيس يجسّد القيم التي نناضل من أجلها - السلام، والتعايش، والرحمة وكان صوته صوت الحق في وجه الظلم، ومدافعاً لا يلين عن الفقراء والمضطهدين، وصانعاً لجسور الحوار بين أتباع الديانات والثقافات». 

الفاتيكان
أميركا اللاتينية
البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان
الكنيسة الكاثوليكية
المجلس العالمي للتسامح
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