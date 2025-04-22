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علوم الدار

مضاعفة استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل سفر المسافرين بدبي

مضاعفة استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل سفر المسافرين بدبي
22 ابريل 2025 10:26

سامي عبدالرؤوف( دبي) 

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثامن، الذي تنظمه الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، تحت عنوان "ابتكارات الذكاء الاصطناعي: استشرافات مستقبلية لتمكين المؤسسات العامة وتعزيز جودة التعليم".

وأعلن الفريق محمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، عن تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الممرات الذكية عبر مطارات دبي، 10 أضعاف الطاقة الاستيعابية الحالية لتسهيل عبور المسافرين.


انطلاق المؤتمر الدولي لابتكارات الذكاء الاصطناعي وتعزيز جودة التعليم 

 

وياتي هذا المؤتمر في إطار "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، و يركز على الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي على تمكين المؤسسات الحكومية وتحسين جودة التعليم.

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 ويستهدف مناقشة التحولات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير الخدمات العامة والتعليم. 
مع تسليط الضوء على أحدث التقنيات التي تعزز الكفاءة المؤسسية وترتقي بمستويات التعليم الذكي.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور أكثر من 500 مشاركًا من قادة الذكاء الاصطناعي والباحثين التربويين والمهنيين، إلى جانب الطلاب المهتمين بتقديم أبحاث متخصصة أو المشاركة في النقاشات وورش العمل.

وفي سياق فعاليات المؤتمر، سيتم تنظيم عدد من العروض التقديمية والجلسات النقاشية التي تتناول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي
دبي
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