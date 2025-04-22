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علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية سريلانكا في كولومبو

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية سريلانكا في كولومبو
22 ابريل 2025 14:53

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي فيجيتا هيرات، وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

وبحث اللقاء الذي عقد اليوم، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كولومبو، علاقات الصداقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المرتبطة بالمسارات التنموية بالبلدين.

كما استعرضا فرص تطوير أطر التعاون في عدة قطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والسياحية والتنموية.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكداً أن سريلانكا تعد شريكاً مهماً لدولة الإمارات، ولدى البلدين حرص مشترك على استثمار المقومات كافة المتوافرة لديهما لدفع مسارات التعاون نحو آفاق أشمل في المجالات كافة، خاصة التنموية.

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كما بحث سموه ومعالي فيجيتا هيرات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي فيجيتا هيرات، التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات والغرفة الوطنية للتجارة في سريلانكا، بشأن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي السريلانكي المشترك.

وقع مذكرة التفاهم سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، والدكتور لاكمال فرناندو، نائب رئيس الغرفة الوطنية للتجارة في سريلانكا.

حضر اللقاء معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وخالد ناصر العامري، سفير الدولة لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

المصدر: وام
سريلانكا
عبدالله بن زايد
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