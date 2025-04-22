الثلاثاء 22 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على سياح في باهالجام في جامو وكشمير

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على سياح في باهالجام في جامو وكشمير
22 ابريل 2025 21:09

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف سياحاً في باهالجام في جامو وكشمير، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الهندية، والشعب الهندي الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة الغاشمة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يطلق مبادرة «بركتنا» لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الزعابي والكعبي في أبوظبي
المصدر: وام
الإمارات
الهجمات الإرهابية
كشمير
وزارة الخارجية
الحكومة الهندية
الهند
جامو وكشمير
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
«نظارة» تُغرم تشيكوني في «دراجات الألب»!
الرياضة
«نظارة» تُغرم تشيكوني في «دراجات الألب»!
اليوم 21:46
رئيس الدولة يطلق مبادرة «بركتنا» لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة يطلق مبادرة «بركتنا» لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة
اليوم 21:44
انفجارات وحريق في مستودع ذخيرة كبير في روسيا
الأخبار العالمية
انفجارات وحريق في مستودع ذخيرة كبير في روسيا
اليوم 21:34
الإصابة تهدد نابولي بالحرمان من «الجناح البرازيلي»!
الرياضة
الإصابة تهدد نابولي بالحرمان من «الجناح البرازيلي»!
اليوم 21:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©