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علوم الدار

«الوطني للأرصاد» يستضيف وفداً رفيع المستوى من «الأرصاد الجوية الصينية»

الجانبان عقب المباحثات ( وام)
23 ابريل 2025 01:24

أبوظبي (وام)

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استقبل المركز الوطني للأرصاد، وفداً رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية، برئاسة الدكتور تشن جنلين، رئيس هيئة الأرصاد الجوية الصينية والممثل الدائم للصين لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، وذلك في مقر المركز بالعاصمة أبوظبي.
وأكد الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أهمية هذا اللقاء في ظل التحديات المناخية المتزايدة والحاجة الملحة إلى التعاون الدولي، ومتانة الشراكة بين المركز وهيئة الأرصاد الجوية الصينية، وتطابق رؤى الجانبين المستقبلية في مجال علوم الأرصاد، لافتاً إلى أن هذا النوع من التعاون لم يعد مجرد قيمة مضافة، بل ضرورة ملحة، خصوصاً مع تصاعد المخاطر المناخية على مستوى العالم.
وركزت المباحثات الثنائية على ثلاثة محاور رئيسية نصت عليها مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في مارس 2023، وهي، الأقمار الصناعية الخاصة بالأرصاد الجوية، وتعديل الطقس، والذكاء الاصطناعي في التنبؤات الجوية والخدمات المناخية، باعتبارها مجالات محورية لمستقبل الأرصاد.
وقام الوفد الصيني، الذي رافقه خلال الزيارة الدكتور تشانغ ييمنغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، بجولة في أقسام المركز.

المركز الوطني للأرصاد
الصين
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
عبدالله المندوس
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