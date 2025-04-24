جامعة خليفة الأولى محليًا و37 آسيويًا في تصنيف التايمز 2025

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن تقدمها ثلاثة مراكز لتحتل المركز الـ 37 على مستوى قارة آسيا، وفقًا لنتائج تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات في قارة آسيا 2025، لتعزز مكانتها مؤسسة رائدة على مستوى المنطقة في قطاعات البحث والمشروعات التجارية والابتكار.

واحتفظت الجامعة بصدارة الجامعات على مستوى الدولة، فيما حلت في المركز الثاني على مستوى الدول العربية في التصنيف.

وتواصل جامعة خليفة، من منطلق تطلعاتها الريادية، موائمة استراتيجيتها البحثية بحيث تتماشى مع أولويات الدولة وأهداف الابتكار محليًا وعالميًا، من خلال مجموعة متنوعة من المراكز البحثية في جامعة خليفة والتي تغطي مختلف المجالات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات ذاتية التحكم والطاقة المستدامة والمواد المتقدمة وغيرها، والتي تُسهِم بصورة فاعلة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أن التقدم الذي تشهده الجامعة في مختلف التصنيفات العالمية يعكس قوة المنظومة البحثية للجامعة وملائمة برامجها الأكاديمية للسياق العالمي.

وقال إن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا تلعب دورًا مهما في دعم نمو القطاعات الصناعية والتعاون العلمي، سواء في داخل الدولة أو على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تسهِم في تطوير البحوث عن طريق احتضان ألمع العقول، ودعم عجلة التطور في الابتكار، وبناء علاقات شراكة تتخطى الحدود.