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سلطان عُمان يستقبل حاكم الشارقة في قصر العلم

سلطان عُمان يستقبل حاكم الشارقة في قصر العلم
24 ابريل 2025 17:22

استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، صباح اليوم الخميس، في قصر العلم بالعاصمة العُمانية مسقط، أخاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.
ورحب جلالة السلطان هيثم بن طارق، في بداية اللقاء، بصاحب السمو حاكم الشارقة والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات المتجذرة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وشعبيهما الشقيقين.
ونقل صاحب السمو حاكم الشارقة، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وتمنياته للسلطنة وللشعب العُماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد جلالة السلطان هيثم بن طارق بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة في مختلف المجالات الثقافية، ومبادرات سموه التي تسهم في حفظ الإرث الثقافي والهوية العربية وتوثيق تاريخها، مثمناً جلالته المنجز التاريخي الجديد لصاحب السمو حاكم الشارقة «البرتغاليون في بحر عُمان، أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م»، والذي يعد إضافة نوعية وإثراءً قيماً للمكتبة العربية والعالمية.
من جانبه قدم صاحب السمو حاكم الشارقة الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، على كرم الضيافة وحفاوة الترحيب، مشيداً بالنهضة التي تشهدها سلطنة عُمان الشقيقة في ظل قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق.
حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو حاكم الشارقة، الذي يضم: الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري، سفير الدولة لدى سلطنة عُمان الشقيقة، وعبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، وأحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.
كما حضره من الجانب العُماني: معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي، رئيس المكتب الخاص لجلالة سلطان عُمان.
وغادر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، العاصمة العُمانية مسقط، حيث كان في وداع سموه معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري، سفير الدولة لدى سلطنة عُمان الشقيقة.

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