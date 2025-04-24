حمدان بن زايد يستقبل علياء المزروعي ويطّلع على مبادرات «برنامج ريادة التطوير» في منطقة الظفرة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، معالي علياء بنت عبد الله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، يرافقها عدد من أعضاء فريق «برنامج ريادة التطوير»، وذلك في قصر النخيل بأبوظبي.

وخلال اللقاء، اطّلع سموه على نتائج زيارة الفريق الأخيرة إلى منطقة الظفرة، والتي شملت سلسلة من اللقاءات مع رواد أعمال ومسؤولين محليين، بهدف الوقوف على ابرز تحديات رواد الأعمال في منطقة الظفرة ووضع الخطط التحسينية المناسبة والاطلاع على سير العمل في المبادرات والبرامج التطويرية القائمة في مختلف مدن المنطقة.

وأشاد سموه بالدور الحيوي الذي يؤديه فريق «برنامج ريادة التطوير» في دعم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز منظومة الابتكار، من خلال تمكين الشباب وأصحاب المبادرات من تأسيس مشاريع ناشئة ذات طابع ريادي ومبتكر، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يلبّي احتياجات الأفراد، ويعزز جودة الحياة في المجتمع، مشيراً إلى أن منطقة الظفرة تشهد تحولات نوعية في مختلف القطاعات بفضل الرعاية المستمرة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

كما اطّلع سموه على أبرز المبادرات التي يتبناها البرنامج، والتي تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز منهجيات الابتكار والتحسين المستمر في مختلف المؤسسات.

من جانبها، أعربت معالي علياء بنت عبد الله المزروعي عن خالص شكرها وتقديرها لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على ما يوليه من دعم مستمر لقطاع ريادة الأعمال، مؤكدة أن هذا الدعم يشكّل دافعاً رئيسياً للفريق لمواصلة العمل وفق أعلى معايير التميز والجودة.

حضر اللقاء كل من سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.