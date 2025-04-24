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عبدالله بن زايد ووزير خارجية فرنسا يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

عبدالله بن زايد ووزير خارجية فرنسا يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
24 ابريل 2025 23:15

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.
بحث اللقاء، الذي عقد اليوم في أبوظبي، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة معالي جان نويل بارو، مؤكداً أن دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية تربطهما علاقات تاريخية عميقة، كما تشهد مسارات التعاون الثنائي نمواً وتطوراً مستدامين في المجالات كافة التي تتوافق مع جهود البلدين وأهدافهما نحو تحقيق التنمية المستدامة.

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كما بحث سموه ومعالي جان نويل بارو، خلال اللقاء، مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز السلام والاستقرار، وصون السلم والأمن الدوليين.
حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
جان نويل بارو
فرنسا
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