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توقعات بارتفاع درجات الحرارة غدا

أبوظبي
25 ابريل 2025 17:10

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:25، والجزر الأول عند الساعة 18:00 والجزر الثاني عند الساعة 06:38.
بحر عمان خفيف الموج كذلك. وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:42 والمد الثاني عند الساعة 20:13، والجزر الأول عند الساعة 14:22 والجزر الثاني عند الساعة 02:57.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة العظمى الصغرى العظمى الصغرى
أبوظبي   42 25 70 15
دبي       39 27 65 20
الشارقة  41 24 60 20
عجمان  38 25 65 30
أم القيوين 38 25 60 30
رأس الخيمة 41 24 50 20
الفجيرة 36 26 65 20
العـين 42 26 40 10
ليوا 44 25 40 10
الرويس 33 27 75 25
السلع 38 27 70 30
دلـمـا 36 26 70 25
طنب الكبرى / الصغرى 26 24 90 30
أبو موسى 27 24 85 30.

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