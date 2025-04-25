سعود بن صقر يستقبل أعضاء منظمة الرؤساء الشباب

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، عدداً من أعضاء منظمة الرؤساء الشباب (YPO)، الشبكة العالمية التي تضم أكثر من 35 ألفاً من الرؤساء التنفيذيين وكبار رجال الأعمال في 150 دولة حول العالم، وذلك بحضور راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، على أهمية دور قادة الأعمال الشباب في دعم جهود الدول والمجتمعات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهم القوة الدافعة لإحداث التغيير الإيجابي، من خلال الأفكار المبتكرة التي توظف التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي المتسارع لإيجاد حلول عملية للتحديات التنموية وخلق فرص تسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن، وتنمية اجتماعية، وتقدم مستدام يضع الإنسان في مقدمة خطط التنمية الشاملة.

وقال سموه «نؤمن في رأس الخيمة بالطاقات الشبابية من قادة ومبتكرين ورواد أعمال، وبقدرتهم على تحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا لمستقبل إمارتنا. وندرك أن توفير بيئة محفزة وداعمة لأفكارهم الإبداعية والمبتكرة يسهم في تجسيد خططنا التنموية الطموحة على أرض الواقع، فهم محرك النمو الاقتصادي والاجتماعي، وشركاؤنا في رسم ملامح المستقبل، وتعزيز مكانة دولتنا وإمارتنا على الصعيد العالمي».

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مع أعضاء المنظمة الشبابية الأحاديث حول عددٍ من المواضيع المتعلقة بالاقتصاد وريادة الأعمال، وجهود المنظمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المجتمعات، ودورها في تمكين القادة الشباب وتحفيزهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية ذات أثر إيجابي.

من جانبهم، أعرب أعضاء منظمة الرؤساء الشباب عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدين بدعمه للكوادر الشبابية من قادة الأعمال، وبالتطور والنمو الذي يشهده قطاع الاقتصاد وريادة الأعمال في رأس الخيمة، وبما يوفره من مقومات للنجاح والريادة.

تُعد منظمة الرؤساء الشباب العالمية (YPO) منظمة غير ربحية تأسست عام 1950، وتعمل على ربط الرؤساء التنفيذيين الشباب ورؤساء الشركات والأعمال في جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والخبرات.