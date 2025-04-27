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«أمن وأمان» برنامج إذاعي يعزز الوعي الأمني والمجتمعي

«أمن وأمان» برنامج إذاعي يعزز الوعي الأمني والمجتمعي
28 ابريل 2025 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أولى حلقات برنامج «أمن وأمان» الإذاعي للتوعية الأمنية والمرورية والمجتمعية، والذي يُبث عبر أثير إذاعة أبوظبي التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام.
وثمنت إدارة الإعلام الأمني التعاون المشترك بين شرطة أبوظبي ووسائل الإعلام المحلية، في توظيف الإعلام المسموع لتوعية الجمهور بكافة الفئات والأعمار وتثقيفهم وزيادة وعيهم بالسلوكيات الأمنية، والمجتمعية والمرورية.
وأوضحت أن البرنامج يتناول في الجانبين الأمني والمجتمعي العديد من الموضوعات، من أبرزها مخاطر الاحتيال والنصب الهاتفي، وحماية وتأمين الممتلكات والتوعية ضد الاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية، وترسيخ قيم المواطنة الإيجابية والتسامح والتعايش السلمي في المجتمع.
وأشارت إلى أن التوعية في الجانب المروري تتناول العديد من الموضوعات ومن بينها مخاطر الانشغال عن الطريق، وصيانة المركبة، وخطورة الانحراف المفاجئ، وتعزيز سلامة المشاة، وسلامة مستخدمي الدراجات الكهربائية، إلى جانب التوعية بالقيادة الآمنة أثناء تقلبات الطقس.
ولفتت إلى أهمية التفاعل المنشود عبر أثير الإذاعة من المستمعين، بما يعزز النجاح في تحقيق أهداف البرنامج.

شرطة أبوظبي
إذاعة أبوظبي
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