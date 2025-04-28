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علوم الدار

"أبوظبي للكتاب" يناقش دور الحكاية العربية في السينما العالمية

"أبوظبي للكتاب" يناقش دور الحكاية العربية في السينما العالمية
28 ابريل 2025 08:46

سلطت جلسة حوارية بعنوان "الخيال، والاستشراق، والمغامرة المستوحاة من الحكايات"، عقدت ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب الـ"34"، الضوء على أبرز ملامح الحكاية العربية في السينما العالمية، احتفاءً بكتاب "ألف ليلة وليلة"، الذي جرى اختياره "كتاب العالم" لهذا العام. 

 

وقال مينا مسعود ممثل ومخرج وكاتب كندي من أصول مصرية، خلال مشاركته في الجلسة التي أدارتها علياء القمزي، المدير التنفيذي للتطوير في "إيمج نيشن أبوظبي"، إن غياب نماذج عربية في هوليوود عزز شعوره بالمسؤولية لتمثيل قصص العرب في السينما العالمية، معتبراً أن إتقان اللغة العربية كان جزءاً من هذه العودة إلى الجذور، خاصة بعد مشاركته في فيلم "في عز الضهر" عام 2021. 

 

وتحدث عن تجربته في السينما المصرية التي منحته حرية فنية أوسع مقارنة بالسينما الأميركية، وتناول التحديات التي واجهها للتخلص من اللكنة الأميركية أثناء أدائه باللغة العربية، مشددا على أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية وعلى المبادىء المهنية والإنسانية، مشيرا إلى أن النص هو العامل الحاسم في اختياره للأعمال. 

 

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كما تناولت الجلسة تجارب مسعود الفنية المتنوعة بين الدراما والرومانسية، وتحدث عن تجربته في الكتابة حول نمط الحياة النباتية، مشيراً إلى أنه يعتبر الكتابة مساحة للتعبير الذاتي أكثر منها مهنة مستقلة. 

 

و أعلن مسعود، في ختام الجلسة،عن مشروعه الجديد لإطلاق موسم درامي من 12 حلقة مخصص لمنطقة الشرق الأوسط ، بما يعكس تطور الإنتاج الدرامي العربي ويدعم رؤية مركز أبوظبي للغة العربية في تعزيز حضور اللغة العربية عالمياً.

 

 

 

المصدر: وام
ألف ليلة وليلة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
اللغة العربية
السينما العالمية
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