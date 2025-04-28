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الإمارات تشارك في اجتماع "الشيربا الثاني" لمجموعة بريكس

الإمارات تشارك في اجتماع "الشيربا الثاني" لمجموعة بريكس
28 ابريل 2025 09:34

ترأس سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وشيربا دولة الإمارات لمجموعة بريكس، وفد الدولة المشارك في اجتماع الشيربا الثاني لمجموعة بريكس خلال الفترة من 23-26 أبريل 2025 في مدينة ريو دي جانيرو - البرازيل. وتم عقد الاجتماع تحضيراً لاجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس، والمزمع عقده خلال يومي  28 و29 أبريل 2025، وشارك أعضاء المجموعة خلال الاجتماع في المناقشات لصياغة بيان وزراء الخارجية، وتم خلاله الاتفاق على أوجه التعاون بين دول المجموعة. وأكد سعادته في مداخلاته على أهمية التوصل إلى نتائج اقتصادية ملموسة تنعكس بشكل إيجابي على اقتصادات دول المجموعة، كما أشاد بتعاون أعضاء المجموعة وحرص ممثلي الدول على تعزيز التعاون الاقتصادي. وعقد الهاجري خلال الاجتماع، عددا من اللقاءات الثنائية مع شيربا البرازيل - الدولة المضيفة ، بالإضافة إلى عدد من شيربا دول المجموعة لمناقشة سبل دفع التعاون إلى آفاق جديدة وتعزيز العلاقات الثنائية.

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المصدر: وام
اجتماع الشيربا
البرازيل
مجموعة بريكس
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