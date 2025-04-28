«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً في درجات الحرارة بفعل الرياح الجنوبية الحارة.. وقدم المركز عدداً من الإرشادات الوقائية، دعا من خلالها الجمهور إلى الإكثار من شرب الماء والسوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء الملابس القطنية والفاتحة، واستخدام القبعات والنظارات الشمسية، وتجنب ممارسة الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة، والتأكد من تهوية الأماكن المغلقة جيداً، كما تشهد الدولة أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

يشار إلى أن أعلى درجة حرار ة«العظمى» سجلت على الدولة أمس الاثنين قد بلغت 45.9 درجة مئوية في الشوامخ (أبوظبي) الساعة 13:15 وفي الطويين (الفجيرة) الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، فيما كانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح الاثنين قد بلغت 20.1 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وساد طقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من10 إلى25تصل إلى35كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من10 إلى25تصل إلى35كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.