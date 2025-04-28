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علوم الدار

كرسي أستاذية «بتروفاك» يحصل على ختم «مشروع الأثر المستدام»

الجامعة الأميركية في الشارقة (من المصدر)
29 ابريل 2025 01:03

الشارقة (الاتحاد)

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حصل كرسي أستاذية أبحاث بتروفاك في الطاقة المتجددة في الجامعة الأميركية في الشارقة على ختم «مشروع الأثر المستدام المعتمد» من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات «مجرى»، والذي يعد اعتماداً مهماً واعترافاً وطنياً بالمساهمات البارزة لكرسي الأستاذية في تعزيز الاستدامة البيئية، ودفع النمو الاقتصادي، وترسيخ التقدم المجتمعي، والذي يأتي تماشياً مع التزام الجامعة بالابتكار في قطاع الطاقة المتجددة وأولويات دولة الإمارات العربية المتحدة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتعنى «مجرى» بدعم وتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية والحوكمة البيئية والاجتماعية في القطاع الخاص، كما تسعى إلى تعظيم الأثر الإيجابي لهذه المبادرات، بما يخدم التوجهات الوطنية، ويتماشى مع الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة أماني العثمان، أستاذ مشارك في قسم الهندسة الكيميائية والأستاذ الكرسي في كرسي أستاذية أبحاث بتروفاك في الطاقة المتجددة في الجامعة: «يعكس هذا الكرسي ثمرة التعاون البناء بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، حيث مكننا دعم شركة بتروفاك من تطوير أبحاث نوعية تسهم في مواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة، وتزود طلبتنا بالمهارات العملية اللازمة لتقديم حلول مبتكرة. ويؤكد هذا التكريم تقدمنا في تعزيز الأبحاث العلمية التي تخدم مستقبل الطاقة النظيفة، وتدعم رؤية دولة الإمارات نحو الاستدامة».
وتأسس كرسي أستاذية أبحاث بتروفاك في الطاقة المتجددة في نوفمبر 2009 بدعم مالي قدره 15 مليون درهم قدمته شركة بتروفاك؛ بهدف دعم الأبحاث متعددة التخصصات في تقنيات الطاقة النظيفة.

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