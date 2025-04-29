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منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "مبادلة للاستثمار"

منصور بن زايد
29 ابريل 2025 16:09

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار"، اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد اليوم في "قصر الوطن" بأبوظبي.

 

واعتمد المجلس خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة لعام 2024، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بأنشطة شركة مبادلة للاستثمار ومشاريعها.

 

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حضر الاجتماع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "مبادلة للاستثمار"، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في إمارة أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

 

المصدر: وام
منصور بن زايد
قصر الوطن
مبادلة للاستثمار
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