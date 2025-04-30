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شراكة بين «زايد الإنسانية» و«بنك الطعام المصري»

شراكة بين «زايد الإنسانية» و«بنك الطعام المصري»
1 مايو 2025 01:16

أبوظبي (وام)

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وقّعت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية مذكرة تفاهم مع بنك الطعام المصري لتمويل وتنفيذ مشروع زراعي متكامل يعمل بالطاقة النظيفة، يهدف إلى ري مساحة تتراوح بين 180 إلى 200 فدان في محافظة الوادي الجديد بجمهورية مصر العربية، وذلك ضمن جهود المؤسستين في دعم الأمن الغذائي المستدام.
وقع المذكرة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومحسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري. ويتضمن المشروع حفر بئر ارتوازية بعمق 750 متراً، مع توفير التراخيص كافة والمعدات اللازمة لضمان تشغيل منظومة الري بكفاءة عالية. 
وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الإنسانية، أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية «استدامة العطاء» التي تنتهجها المؤسسة، حيث يساهم تمويل مشاريع الري المستدامة في تمكين صغار المزارعين، ورفع الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشاد الفلاحي بجهود بنك الطعام المصري، مشيراً إلى أن دولة الإمارات سباقة في العمل الخيري والإنساني، وذلك بفضل توجيهات القيادة الحكيمة وبفضل القواعد التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تقوم على العطاء والتكافل والتعايش والعمل الخيري.
من جهته، أعرب محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية التي تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صاحب السيرة الخالدة في مصر وفي جميع بلدان العالم.
يشار إلى أن وفداً من مؤسسة زايد الإنسانية تقدمه مهنا عبيد المهيري، نائب المدير العام للمؤسسة، التقى وفداً من بنك الطعام المصري على هامش فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، وبحث الجانبان آليات تعزيز الاستدامة في المشاريع الزراعية الحالية وآليات زيادة الشرائح الاجتماعية المستفيدة منها، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون المستقبلية.

مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
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محمد الفلاحي
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