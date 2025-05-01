الخميس 1 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي في موسكو المدعي العام الروسي

سيف بن زايد يلتقي في موسكو المدعي العام الروسي
1 مايو 2025 08:32

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال زيارة سموه لروسيا الاتحادية، معالي إيغور كراسنوف، المدعي العام الروسي.

وتبادل سموه ومعالي المسؤول الروسي، الحديث حول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية لاسيما في المجالات الأمنية والشرطية، كما استعرض الجانبان خلال اللقاء متانة العلاقات بين قيادتي البلدين ومسؤوليهما، وسبل تطوير آفاق التعاون الأمني والقضائي وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز جسور التنسيق المشترك ويخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين الصديقين.

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يلتقي فلاديمير بوتين في ختام زيارة سموه لروسيا
سيف بن زايد يزور معرض «أم الإمارات» في موسكو بحضور وزيرة الثقافة الروسية


حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، إلى جانب الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، وعدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين الإماراتي والروسي.

المصدر: وام
سيف بن زايد
موسكو
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
تمبروولفز يطيح رقبة «الملك ليبرون»!
الرياضة
تمبروولفز يطيح رقبة «الملك ليبرون»!
اليوم 12:22
صورة موضوعية
التعليم والمعرفة
"مايكروسوفت".. نماذج صغيرة تنافس عمالقة الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:20
سيف بن زايد يلتقي فلاديمير بوتين في ختام زيارة سموه لروسيا
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي فلاديمير بوتين في ختام زيارة سموه لروسيا
اليوم 12:15
الهلال الأحمر
علوم الدار
"الهلال الأحمر" ومؤسسة الجليلة تعززان شراكتهما الإنسانية في المجال الصحي
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©