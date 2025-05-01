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علوم الدار

هزاع بن زايد: في ذكرى رحيل طحنون بن محمد آل نهيان نستذكر إرثه الحافل بالعطاء

هزاع بن زايد: في ذكرى رحيل طحنون بن محمد آل نهيان نستذكر إرثه الحافل بالعطاء
1 مايو 2025 16:17

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في ذكرى رحيل الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، نستذكر بكل اعتزاز إرثه الحافل بالعطاء لمنطقة العين ولدولة الإمارات.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في ذكرى رحيل الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، نستذكر بكل اعتزاز إرثه الحافل بالعطاء لمنطقة العين ولدولة الإمارات، عاقدين العزم على مواصلة مسيرة إنجازاته بما يلبي رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله" وبما يحقق تطلعات أبناء العين ومستقبلهم الزاهر».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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