الخميس 1 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد ورئيس الإكوادور يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

خالد بن محمد بن زايد ورئيس الإكوادور يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
1 مايو 2025 17:56

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور الصديقة، الذي يزور الدولة حالياً.
وجرى، خلال اللقاء الذي عُقد في قصر الشاطئ في أبوظبي، بحث سبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الإكوادور، واستكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في القطاعات الاقتصادية والتنموية الحيوية.

في مستهل اللقاء، رحّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس دانيال نوبوا والوفد المرافق له، متمنياً لفخامته التوفيق والنجاح في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
واستعرض الجانبان فرص ومجالات التعاون وآفاق الشراكة بين البلدين بما يعزّز التنمية المستدامة، ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

أخبار ذات صلة
رئيس الإكوادور يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
رئيس الدولة يلتقي رئيس جمهورية الإكوادور في أبوظبي

كما تطرقا إلى أهمية تنويع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتطوير المبادرات المشتركة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتبادل التجاري.
وأكد سمو ولي عهد أبوظبي حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع دول أميركا اللاتينية، مشيراً إلى أهمية توسيع آفاق الشراكة مع جمهورية الإكوادور في ضوء ما يجمع البلدين من قيم مشتركة ورؤى تنموية متقاربة، وما تحظى به العلاقات الثنائية من دعم مستمر من قيادتي البلدين.

حضر هذا اللقاء: معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
دانييل نوبوا
الإكوادور
آخر الأخبار
تعاون بين «سيدات أعمال الفجيرة» واتحاد المستثمرات العرب
اقتصاد
تعاون بين «سيدات أعمال الفجيرة» واتحاد المستثمرات العرب
اليوم 20:29
«من بكين إلى العين».. فعالية تعزز الروابط الثقافية الإماراتية الصينية
التعليم والمعرفة
«من بكين إلى العين».. فعالية تعزز الروابط الثقافية الإماراتية الصينية
اليوم 20:27
كوندي يُصيب برشلونة بـ«الصدمة»!
الرياضة
كوندي يُصيب برشلونة بـ«الصدمة»!
اليوم 20:27
مدرب وولفرهامبتون يطالب لاعبيه باحترام أنفسهم أمام مانشستر سيتي
الرياضة
مدرب وولفرهامبتون يطالب لاعبيه باحترام أنفسهم أمام مانشستر سيتي
اليوم 20:26
جوف تحطم قلب شفيونتيك في مدريد!
الرياضة
جوف تحطم قلب شفيونتيك في مدريد!
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©