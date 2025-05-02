تحت رعاية هزاع بن زايد.. «تحدي العين المجتمعي للجري» ينطلق 4 مايو

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنطلق فعاليات «تحدي العين المجتمعي للجري» صباح يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025، من استاد هزاع بن زايد في منطقة العين، في إطار المبادرات المجتمعية التي تعزز من ثقافة ممارسة الرياضة واللياقة البدنية، وترسخ تبني أسلوب حياة صحي بين أفراد المجتمع.ويطلق مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي هذه المبادرة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن جهود مشتركة تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني المنتظم، وتوفير بيئة رياضية مفتوحة وآمنة تتيح للجميع المشاركة، وجعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية.

ويعد تحدي العين المجتمعي للجري من أبرز الفعاليات التي تستهدف مختلف الأعمار والفئات المجتمعية، حيث يتيح للمشاركين اختيار المسافة التي تناسب قدراتهم، بما يعكس حرص المنظمين على إشراك أكبر عدد ممكن من الأفراد في أجواء رياضية تحفيزية وإيجابية. وينطلق سباق الـ 10 كلم في تمام الساعة 07:00 صباحاً، يليه سباق 5 كلم الساعة 07:05 صباحاً، ثم سباق الـ 2.5 كلم الساعة 07:10 صباحاً، وأخيراً سباق 1 كلم في الساعة 07:30 صباحاً.

وسيتاح التسجيل للمشاركة في التحدي حتى اكتمال العدد المستهدف من المشاركين، والذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 1000 متسابق، وسط توقعات بحضور لافت من مختلف الشرائح، سواء من المواطنين أو المقيمين، إلى جانب مشاركة العائلات، والرياضيين الهواة، وأصحاب الهمم.

وفي إطار تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة وتحفيز روح التنافس الإيجابي، أعلن مركز محمد بن خالد آل نهيان عن تقديم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى في كل فئة من فئات السباق، بالإضافة إلى هدايا تشجيعية وميداليات تذكارية لجميع المشاركين الذين يكملون التحدي. وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، بهذه المناسبة، نطمح من خلال مبادرة تحدي العين المجتمعي للجري، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضية، وترسيخ ثقافة تبني النشاط البدني أسلوباً في الحياة اليومية، مشيرة إلى أن الرياضة تسهم في تعزيز الصحة النفسية والجسدية، مما ينعكس على رفاهية الفرد ويعزز السلامة المجتمعية، تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة ببناء مجتمع متماسك ومستقبل أكثر استدامة للأجيال. من جانبه، أعرب سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن الفخر بإطلاق تحدي العين المجتمعي للجري تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الذي يُعد من أبرز الداعمين لتطور الحركة الرياضية في الدولة، لافتا إلى أن هذا التحدي يمثل جزءاً من التزام المجلس بتوسيع قاعدة المشاركين في الرياضة، ونشر ثقافة النشاط البدني كأساس لحياة صحية، متطلعا إلى حضور مميز يترجم شغف المجتمع بالرياضة، ويجسد قيم المجلس.

ويأتي تنظيم هذا الحدث بمتابعة ودعم من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وينطلق أيضاً من رؤية مجلس أبوظبي الرياضي المنظم لهذا الحدث الهادف الذي يعزز نمط الحياة الصحية والرياضية في المجتمع، ويوفر الفرص المتنوعة للمشاركة في الأنشطة البدنية الترفيهية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ودعم خطط التنمية الرياضية المستدامة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.