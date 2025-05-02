عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية البوسنة والهرسك

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي علم الدين كناكوفيتش، وزير خارجية البوسنة والهرسك وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في عدد من القطاعات ذات الأولوية التنموية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي علم الدين كناكوفيتش، مؤكداً تطلعه إلى العمل مع معاليه بما يحقق مزيداً من التطور والتقدم في هذه العلاقة المتميزة بين البلدين، ويعود بالخير والرخاء على شعبيهما.

كما بحث سموه ومعالي وزير خارجية البوسنة والهرسك عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.