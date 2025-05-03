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لتعزيز زمن الاستجابة للبلاغات..شرطة دبي تعتمد تقسيم مناطق الإمارة إلى «حضرية وريفية»

لتعزيز زمن الاستجابة للبلاغات..شرطة دبي تعتمد تقسيم مناطق الإمارة إلى «حضرية وريفية»
3 مايو 2025 15:18

اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي تقسيم مناطق الإمارة إلى مناطق «حضرية وريفية»، تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040، ولتعزيز التغطية الأمنية وزمن الاستجابة للبلاغات.
جاء ذلك خلال، ترؤس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات في الربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة بالوكالة، وعدد من كبار الضباط.
وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، على الدور الكبير التي تلعبه الإدارة العامة للعمليات في حفظ الأمن وسرعة وصول الدوريات وفرق الإنقاذ إلى مواقع الحوادث والبلاغات. وأوضح أن تقسيم المناطق إلى حضرية وريفية يساهم في معرفة التوزع الأمثل للكوادر البشرية، كل حسب اختصاصه، سواء على مستوى العمل الأمني أو المروري أو الخدماتي، بما يصب في تحقيق الهدف الاستراتيجي في تعزيز منظومة الأمن والأمان، وجعل مدينة دبي «المدينة الآمنة». ومن جانبه، قال العميد تركي بن فارس: إن تقسيم المناطق إلى حضرية وأمنية يساهم في تعزيز عمليات شرطة دبي في كافة مناطق الإمارة، ورفع كفاءة الأداء والعمل، والعمل على تحسين الفرص المستقبلية، وتحقيق التميز والريادة في الخدمات المُقدمة إلى أفراد المجتمع، عبر سرعة الاستجابة مع البلاغات وخاصة الطارئة منها، ورفع مستوى التغطية الأمنية في كافة المناطق.

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