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علوم الدار

رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان في أبوظبي العلاقات الأخوية

رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان في أبوظبي العلاقات الأخوية
4 مايو 2025 14:25

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، خلال لقائهما اليوم في أبوظبي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتنميتهما في المجالات المختلفة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.كما استعرض سموهما عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها.

 

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حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر، وعدد من كبار المسؤولين.كما حضره عدد من أعضاء الوفد المرافق لسمو أمير قطر الذي يضم، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي، وعبد الله بن محمد الخليفي، رئيس الديوان الأميري، والدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفير دولة قطر لدى دولة الإمارات، وعدداً من كبار المسؤولين.وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة غداء تكريماً لأخيه صاحب السمو أمير  قطر والوفد المرافق.وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى أبوظبي، في زيارة أخوية إلى الدولة، حيث كان في مقدمة مستقبليه، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
تميم بن حمد
قطر
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