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علوم الدار

الإمارات ضيف شرف الدورة الـ 20 للملتقى الإعلامي العربي بالكويت

الإمارات ضيف شرف الدورة الـ 20 للملتقى الإعلامي العربي بالكويت
5 مايو 2025 01:37

الكويت (وام) 

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تنطلق فعاليات الدورة الـ20 للملتقى الإعلامي العربي في دولة الكويت تحت رعاية سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، خلال الفترة من 10 حتى 12 مايو الحالي تحت شعار «تحديات الإعلام.. في ظل تطور التكنولوجيا والتحول الرقمي».
وقال ماضي الخميس، الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية أمس، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحل ضيف شرف على الملتقى الإعلامي العربي هذا العام، بمشاركة وفد إعلامي كبير من القطاعين الحكومي والخاص في فعاليات الملتقى، تقديراً لمكانة الإمارات وإعلامها الذي يخطو خطوات مميزة، ويواكب التطورات الإعلامية.
وأضاف أن فعاليات هذا العام تركز على دور الإعلام العربي في مواجهة التحولات الرقمية المتسارعة وما تفرضه من تحديات وفرص، وكيفية توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الحضور الإعلامي العربي.
 ويهدف الملتقى إلى تقديم رؤى شاملة حول مستقبل الإعلام العربي في ظل الثورة الرقمية، ويشجع على التفكير في الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الحالية، ما يسهم في تعزيز دوره على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، أن الملتقى هذا العام يتناول العديد من الأفكار، مثل التحول الرقمي في الإعلام، وكيفية تبني المؤسسات الإعلامية العربية تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي ومختلف المستجدات التكنولوجية لتحسين إنتاج المحتوى وتوزيعه ومواجهة الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي، منوهاً بأن الملتقى سيركز على أهمية وضع استراتيجيات لمحاربة الأخبار الكاذبة، وكيف يمكن للإعلام الرقمي العربي أن يحقق مصداقية أكبر في هذا السياق.
وسيناقش الملتقى موضوعات الإعلام وصناعة الرأي العام، وتأثير الإعلام الحديث على تشكيل الرأي العام العربي وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية.
تعاون مشترك
يشارك في الملتقى الإعلامي العربي في دورته الـ20 عدد من وزراء الإعلام والإعلاميين والكتاب والصحفيين والأكاديميين العرب، إضافة إلى مجموعة من الشباب وصناع المحتوى. كما يشهد الملتقى هذا العام تعاوناً مشتركاً مع منتدى الفكر والثقافة العربية في الإمارات من خلال عقد بعض الجلسات الحوارية الخاصة حول تطورات التكنولوجيا وأثرها على وسائل الإعلام.

الإمارات
الكويت
الملتقى الإعلامي العربي
الإعلام
التكنولوجيا
التحول الرقمي
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