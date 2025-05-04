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طالب بن صقر وأحمد بن صقر والشيوخ يحضرون أفراح الشحوح برأس الخيمة

طالب بن صقر وأحمد بن صقر والشيوخ يحضرون أفراح الشحوح برأس الخيمة
4 مايو 2025 23:00

رأس الخيمة (وام)
حضر الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سعيد بن سيود الخنبولي الشحي، بمناسبة زفاف نجله «علي» إلى كريمة محمد راشد بني مالك الشحي.

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حضر الحفل، الذي أقيم في منطقة وادي البيح برأس الخيمة، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة «البنك العربي المتحد»، والشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ مايد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ زايد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي، والشيخ ثاني بن سعيد بن ثاني آل مكتوم، والشيخ عبيد بن جمعة آل مكتوم، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وأبناء القبائل.
وبارك الشيوخ والحضور للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة. وقدمت الفرقة الحربية أهازيجها وفنونها وشلاتها التراثية الإماراتية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

طالب بن صقر القاسمي
أفراح الشحوح
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