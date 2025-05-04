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«موانئ دبي العالمية» شريك استراتيجي لـ «قمة الإعلام العربي 2025»

«موانئ دبي العالمية» شريك استراتيجي لـ «قمة الإعلام العربي 2025»
5 مايو 2025 01:37

دبي (الاتحاد)
أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي، والتي تعقد أعمالها برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، مواصلة الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية. 
وتضم القمة تحت مظلتها مبادرات تُعد الأهم والأكبر من نوعها في المجال الإعلامي على مستوى العالم العربي، تشمل «منتدى الإعلام العربي»، و«المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، إلى جانب «جائزة الإعلام العربي» وجائزة الإعلام للشباب العربي «إبداع»، وقمة وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.

  • سلطان أحمد بن سليّم

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تسعدنا رعاية قمة الإعلام العربي للعام العاشر منذ انطلاق الشراكة مع هذا الحدث الإعلامي الفريد عربياً، ونتشرّف بالإسهام في مسيرة تقدُّم متواصلة تشهدها إمارة دبي ودولة الإمارات برؤية ثاقبة هدفها الريادة في تطوير قطاع الإعلام». 

  • منى غانم المري
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من جانبها، أثنت منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، على الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية. 
وقالت إن دبي تعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه المستمرة بضرورة الاستعداد للمستقبل بالعمل بروح الفريق الواحد.

نادي دبي للصحافة
دبي
الإعلام العربي
محمد بن راشد
المنتدى الإعلامي
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