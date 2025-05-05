المدرسة الرقمية تطلق مشاريع مشتركة مع حكومة كردستان العراق

دبي (الاتحاد)

أعلنت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إطلاق مشاريع مشتركة في مجال التعليم الرقمي مع حكومة إقليم كردستان العراق، ضمن التعاون الثنائي الهادف إلى تطوير قطاع التعليم في الإقليم وتزويده بالأدوات والمنهجيات المستقبلية الكفيلة بتمكين الأجيال الجديدة من تجارب تعليم متقدمة، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة، لتعزيز مشاركتهم في صناعة المستقبل وتعزيز استراتيجيات وخطط التعليم الرقمي لديها.

جاء ذلك، ضمن زيارة رسمية لفريق المدرسة الرقمية إلى كردستان العراق، للإعلان عن إطلاق مشاريع مشتركة ضمن مشروع المدرسة الرقمية، شملت الافتتاح الرسمي لمدارس رقمية، وتخريج 2400 معلم رقمي وإطلاق برنامج جديد لتدريب 10 آلاف معلم رقمي، وتم خلال الحفل تكريم المعلمين المتميزين من رواد التحول الرقمي، إضافة إلى تنظيم زيارة ميدانية لعدد من المدارس الرقمية، بالتنسيق مع وزارة التربية في الإقليم، بحضور معالي آلان حمه سعيد، وزير التربية في حكومة إقليم كردستان العراق، ومعالي سفين محسن دزيي، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، وأحمد الظاهري، قنصل عام دولة الإمارات لدى إقليم كردستان العراق، ود. وليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية، وعدد من المسؤولين في الإقليم.

كما ضم وفد المدرسة الرقمية، تاتيانا دروشكي وإسكندر حسين، ممثلين عن مؤسسة دبي للعطاء التي أسهمت في دعم وتمويل المشروع.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أن الشراكة مع حكومة إقليم كردستان العراق في تطوير مشاريع التعلم الرقمي، تعكس حرص الجانبين على تطوير بيئة التعليم، وتسريع التحول الرقمي، وتوفير فرص تعلم للطلاب تمكنهم بمهارات وأدوات المستقبل.

وأشاد معاليه بالشراكة المثمرة الإيجابية مع حكومة إقليم كردستان، وما حققته من إنجازات نوعية خلال فترة زمنية قصيرة، مثمناً دعمها لمشاريع ومبادرات المدرسة الرقمية.

من جهته، أكد معالي آلان حمه سعيد أن إطلاق مشروع المدرسة الرقمية في إقليم كردستان العراق، ضمن مشاريع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يمثل خطوة مهمة لتأسيس مدرسة رقمية متكاملة تعزز المنظومة التعليمية.

في سياق متصل، قال طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: «إن إطلاق المدرسة الرقمية في كردستان العراق يمثل استثماراً بالغ الأهمية في أجيال المستقبل».

شهد الحفل الإعلان عن مبادرة جديدة بين المدرسة الرقمية ووزارة التربية في حكومة إقليم كردستان، تهدف إلى توفير 10 آلاف فرصة تدريبية للمعلمين ضمن برنامج «المعلم الرقمي»، الذي يُقدَّم بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة.

زيارات ميدانية

استعرض فريق المدرسة الرقمية مع المسؤولين عن قطاع التعليم في كردستان العراق، الإنجازات التي حققها التعاون المشترك بين الجانبين، وأثرها في تعزيز تجارب التعلم، والتي شملت ترجمة منصة التعليم الرقمي بالمدرسة الرقمية إلى اللغة الكردية، وترجمة وتوفير دورات المعلم الرقمي المعتمدة من جامعة ولاية أريزونا الأميركية باللغة الكردية، ورقمنة المنهاج الوطني الكردي وإضافته لمنصة حديثة للتعليم الإلكتروني باللغة الكردية. كما نجحت الشراكة بين الجانبين في تجهيز 64 مدرسة بأدوات التعلم الرقمي، وصيانتها وتزويدها بشاشات ذكية، ووسائل تعليمية، وتجهيزات أخرى لتعزيز تجربة التعلم. فيما تم تسجيل أكثر من 40 ألف طالب على منصة المدرسة الرقمية للتعليم الإلكتروني، للدخول على المنهاج الكردي للصفوف والمواد المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وتسجيل ألفي معلم على منصة المدرسة الرقمية للتعليم الإلكتروني، وتدريب 2400 معلم رقمي. وزار فريق المدرسة الرقمية عدداً من المدارس الرقمية التي تم افتتاحها، واطلع على تجهيزاتها.