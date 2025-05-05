قائد القوات البرية: نُعلي راية الوطن في كل ميدان

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اللواء الركن يوسف معيوف الحلامي، قائد القوات البرية، أن توحيد قواتنا المسلحة قرار تاريخي كان نقطة تحول كبرى، وأعطى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة ثقة وقوة رادعة تحمي مكتسباته وتدافع عن حقوقه.

وقال بمناسبة الذكرى الـ 49 لتوحيد القوات المسلحة:

السادس من مايو من كل عام يوم يستعيد فيه الوطن ذكرى خالدة أسست لمستقبل آمن وقوي نستحضر فيها معاني المجد والفخر. وهي ذكرى توحيد قواتنا المسلحة، هو القرار التاريخي الذي كان نقطة تحول كبرى، أعطى لاتحاد الدولة ثقة وقوة رادعة تحمي مكتسباته وتدافع عن حقوقه.

وها نحن اليوم، بعد تسعة وأربعين عاماً نقف في القوات المسلحة وقفة ولاء ووفاء، نسترجع فيها المسيرة الحافلة بالإنجازات والتضحيات. وقد شهدت قواتنا البرية على مدى العقود الماضية تطوراً نوعياً في قدراتها القتالية، من خلال تحديث الأسلحة والمعدات وتطوير العقائد وتأهيل الكادر البشري، الذي كان وسيظل العنصر الرئيس في تطوير القوات، حيث تم الاستثمار في أبناء الوطن الذين أصبحوا جنوداً يتحلون بالروح الوطنية والانضباط العسكري والاحترافية العالية، قادرين على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة، وتوظيفها في مجالاتهم التخصصية المختلفة لتمكنهم من الإلمام الكامل بالموقف واتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.

وفي هذه المناسبة العزيزة، نرفع أسمى آيات التهاني إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ونعاهد الوطن والرئيس بأن نبقى على أهبة الاستعداد، ونذود عن الأرض والعرض ونصون حدود الاتحاد، ونعلي راية الوطن في كل ميدان، مؤمنين بأن الدفاع عن الوطن شرف وخدمته فخر والاستشهاد في سبيله مجد لا يضاهى.