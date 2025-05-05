الثلاثاء 6 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي: حماية مُكتسَبات الاتحاد وصَون مسيرة النهضة

محمد الشرقي: حماية مُكتسَبات الاتحاد وصَون مسيرة النهضة
6 مايو 2025 02:40

الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تنتصر.. «العدل الدولية» تشطب القضية المرفوعة ضد الدولة
ممثلة الدولة أمام محكمة العدل الدولية لـ «الاتحاد»: القضية انتهت والإمارات تدعم السلام

قال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، إن قرار توحيد القوات المسلحة خطوة تاريخيّةً مهمّة، فقد عَملت القوّات المسلحة الإماراتيةّ كدرع حصين للاتحاد، وحامٍ لسيادته وكرامته وعُلوّ رايته بين الأمم، وقد ضَرب أفرادُها في الجوّ والبرّ والبَحر أروَع صور الانتماء والوَلاء للوطن. وقال سموه في كلمة بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية:
في الذكرى الـ 49 لتوحيد القوّات المسلحة، نحتفي بقيم الانتماء والولاء للوطن، وتعزيز المبادئ الإنسانيّة التي تجمعُنا وتُوّحد عزيمتنا تحت راية اتحاد الإمارات. فمُنذ إعلان المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، قرارَ توحيد القوات المسلحة تحت راية واحدة، في 6 مايو 1976، عملت قواتنا المسلحة على توطيد معاني الوحدة الوطنيّة، وحماية مُكتسَبات الاتحاد، وصَون مسيرة النهضة والبناء.
لقد شكّل هذا القرار، خطوةً تاريخيّةً مهمّةً، فقد عَملت القوّات المسلحة الإماراتيةّ، درعاً حصيناً للاتحاد، وحامياً لسيادته وكرامته وعُلوّ رايته بين الأمم، وقد ضَرب أفرادُها في الجوّ والبرّ والبَحر أروَع صور الانتماء والوَلاء للوطن، مُقسِمين على حمايته، ودَرْء الأخطارِ عنه، والحفاظِ على مُقدّرات الاتحاد النّفيسة، ومُنجزاته الرّفيعةِ بين دول العالم. وفي هذه الذكرى الوطنيّة الغالية، نرفعُ أسمى آيات التّهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو حكّام الإمارات وأولياء العهود، وشعب الإمارات الوفيّ.
كما نستذكرُ  بُطولات شُهدائنا الأبرار، من أبناء قواتنا المسلّحة، الذين وهَبوا أرواحهم للوطن، لتنعم أرضُ الإمارات ومن يعيشُ عليها بالأمن والاستقرار.

توحيد القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد الشرقي
رئيس الدولة
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
الفجيرة
محمد بن زايد
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى «إجازة الرعاية»
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى «إجازة الرعاية»
5 مايو 2025
فريق الإمارات أثناء جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تنتصر.. «العدل الدولية» تشطب القضية المرفوعة ضد الدولة
اليوم 02:42
ريم كتيت تدلي بتصريحات لوسائل الإعلام إثر قرار «محكمة العدل» في لاهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ممثلة الدولة أمام محكمة العدل الدولية لـ «الاتحاد»: القضية انتهت والإمارات تدعم السلام
اليوم 02:42
وفد الدولة خلال مؤتمر صحفي عقب قرار “محكمة العدل” في لاهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سقوط مدوٍ لزيف «جماعة البرهان»
اليوم 02:42
دعم الإمارات ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل حفر الآبار لتأمين احتياجات النازحين في غزة
اليوم 02:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©