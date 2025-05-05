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علوم الدار

«إيدج» تعرض الحلول الدفاعية خلال معرض «FEINDEF 2025»

جانب من جناح « ايدج» في المعرض (وام)
6 مايو 2025 02:41

أبوظبي (الاتحاد)

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تعرض «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، أحدث منتجاتها من الأنظمة والحلول متعددة المجالات في معرض الدفاع والأمن الدولي «FEINDEF»، الذي يقام في الفترة من 12 إلى 14 مايو في مركز «IFEMA» بمدريد.
ويعمل هذا الحدث، الذي تنظمه مؤسسة «FEINDEF» مرة كل عامين بدعم مؤسسي من وزارة الدفاع الإسبانية، على توفير منصة استراتيجية لتعزيز وتوسيع شبكة مجموعة إيدج المتنامية من شركاء الدفاع والأمن في مختلف أنحاء أوروبا.
وقال مايلز تشامبرز، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية في إيدج: «يُوفر معرض «FEINDEF» فرصة مُثلى لتعزيز علاقاتنا مع الجهات المعنية في القطاعين الصناعي والحكومي دولياً، إلى جانب استكشاف آفاق جديدة للتعاون، وعرض النطاق الكامل لحلولنا المتقدمة متعددة المجالات».

إيدج
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