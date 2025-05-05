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رئيس الدولة: مسيرتنا راسخة شامخة

رئيس الدولة: مسيرتنا راسخة شامخة
6 مايو 2025 02:41

أبوظبي (الاتحاد)

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قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، إن الذكرى الـ 49 لتوحيد القوات المسلحة ذكرى وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، وفيها نستحضر محطة بارزة في مسار الإنجازات الوطنية، ولبنة أساسية من لبنات اتحادنا العتيد. فعلى مدى تسعة وأربعين عاماً، شكلت قواتنا المسلحة حصناً منيعاً وأداءً رفيعاً وعيناً ساهرة على أمن الوطن وكل من يعيش على ترابه. 
وقال سموه إنه في هذا اليوم الجليل من تاريخ قواتنا المسلحة الباسلة، أترحم على أرواح جميع شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم؛ لينعم وطننا الغالي بالأمن والأمان، ولتستمر مسيرة اتحادنا راسخة شامخة، ودرساً ملهماً في حب الوطن.
بدوره، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن كل مواطن ومواطنة يفخران اليوم بمستوى وكفاءة وقدرات قواتنا المسلحة، وإن ذكرى توحيدها تدعونا جميعاً، وبخاصة أجيالنا الشابة التي لم تعاصر سنوات التأسيس، إلى التمعّن في دلالات هذه الذكرى، واستلهام دروسها المستفادة، بما هي مفصل بالغ الأهمية في مسيرة بناء دولتنا، وصفحة مشرقة في سردية تاريخنا. من جانبه، قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إننا نستحضر في هذه الذكرى الوطنية العظيمة مشاهد الحزم والولاء لدرع الوطن وسيادته، ونعبر عن اعتزازنا برجال ونساء قواتنا المسلحة الذين يؤدون رسالتهم بصدق وإخلاص، ويشكلون جداراً شامخاً وسداً منيعاً لحماية الوطن. وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية تجسد محطة مفصلية في تاريخ الدولة، وتُعبِّر عن رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في بناء قوة عسكرية موحدة، تحمي الوطن، وتعزز وحدته.

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