عمار النعيمي يصدر قراراً أميرياً بإعادة تشكيل لجنة التشريعات في عجمان برئاسة أحمد بن حميد

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً أميرياً رقم (7) لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل لجنة التشريعات في إمارة عجمان. ونصّ القرار على إعادة تشكيل اللجنة برئاسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، وعضوية كل من الدكتور طارق أحمد جاسم الراشد نائباً للرئيس وعضواً، والمستشار عبدالرحمن علي حميد الشامسي، والدكتور محمد محمود الكمالي، والمستشار علي حسن الفورة الشامسي.وحدد القرار أن يتولى نائب الرئيس محل الرئيس في رئاسة وإدارة اجتماعات اللجنة في حال غيابه.ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.