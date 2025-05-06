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علوم الدار

تعزيز الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية في أفريقيا

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
7 مايو 2025 03:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت أمس مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع برجيل القابضة (ADX: BURJEEL)، الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصّصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاستكشاف فرص تأسيس مشروع مشترك، يُسرّع من توصيل الإمدادات والخدمات الطبية عالية الجودة إلى جميع أنحاء قارة أفريقيا. يأتي هذا التعاون انسجاماً مع جهود دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية، ويسهم في الارتقاء بمستوى البنية التحتية للرعاية الصحية في أفريقيا وضمان الوصول الفوري إلى الأدوية والخدمات الأساسية في المناطق، التي تعاني من نقص الخدمات.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستسعى مجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع برجيل القابضة من خلال ذراعها لإدارة خدمات الرعاية الصحية «أوبيرونيكس»، إلى تقييم الفرص المتاحة لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في أفريقيا من خلال الاستفادة من الحضور اللوجستي الواسع لمجموعة موانئ أبوظبي، وتسهيل مناولة ونقل الإمدادات والمعدات الطبية والأدوية وتخزينها في مستودعات متخصّصة وتوزيعها.
ومع توسيع نطاق العلاقة بين الطرفين، فإن هذا التعاون سيجمع بين الإمكانات المادية والرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، وبين منصات وخدمات الرعاية الصحية، التي تديرها برجيل، ما يسهم في تحسين وتوفير الإمدادات والخدمات الطبية من خلال إدارة المخزون بشكل أكثر ذكاءً، وعبر حلول لوجستية أكثر فاعلية. وفي إطار هذا التعاون، ستستثمر الجهات المعنية بشكل مشترك في مشاريع بعضها البعض، التي تقع ضمن نطاق أهدافها المشتركة، مما يعزّز التزامها المشترك بتطوير لوجستيات الرعاية الصحية وتحقيق أثر طويل الأمد في جميع أنحاء أفريقيا.
ويأتي ذلك في إطار الخبرة الواسعة التي اكتسبتها المجموعة من خلال مشاركتها في «ائتلاف الأمل»، المبادرة اللوجستية التي أطلقتها إمارة أبوظبي خلال فترة الجائحة لتوفير الإمدادات والخدمات الطبية الطارئة، والتي شملت توزيع ملايين اللقاحات والفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس (كوفيد-19) في أفريقيا والعديد من دول العالم.
جودة عالية
قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «نتطلع إلى أن تسهم مذكرة التفاهم في تسريع تحول مجموعة موانئ أبوظبي إلى مزوّد رئيسي للحلول اللوجستية في أفريقيا، من خلال تسهيل الوصول إلى إمدادات وخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة وبأسعار تنافسية في جميع أنحاء القارة. وبفضل تزايد معدلات النمو السكاني في أفريقيا، أصبحت القارة محركاً أكثر فاعلية في الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 3.5% هذا العام، وأن يتسارع إلى 4.3% سنوياً حتى عام 2027، وفقاً لأحدث توقعات البنك الدولي. وتحقيقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات، نواصل مساعينا في مجموعة موانئ أبوظبي لاستكشاف المزيد من فرص الأعمال المستقبلية وتوسيع نطاق حضورنا في قارة أفريقيا، بما يعود بالنفع وتحقيق الازدهار والرخاء للمجتمعات، التي نعمل بها، لا سيما مع توفير إمدادات جديدة طويلة الأمد للأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجات عالية الجودة».
ومن جانبه، قال دكتور شمشير فياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة: «يسرنا العمل مع مجموعة موانئ أبوظبي، الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد في أفريقيا، لاستكشاف إمكانية تسريع عملية توصيل الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية، وخدمات الرعاية الحرجة إلى شعوب القارة الأفريقية. وستتيح هذه المذكرة الاستفادة من المزايا التي يقدمها الطرفان، وتسريع وتيرة تقديم رعاية طبية متميزة مدعومة بأحدث التقنيات».

موانئ أبوظبي
أبوظبي
أفريقيا
الرعاية الصحية
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