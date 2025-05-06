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علوم الدار

قائد عام «شرطة أبوظبي»: ذكرى ستظل خالدة في قلوبنا

قائد عام «شرطة أبوظبي»: ذكرى ستظل خالدة في قلوبنا
7 مايو 2025 03:03

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام «شرطة أبوظبي»، أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الـ(49) لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو من العام 1976، يأتي وقد حققت القوات المسلحة إنجازات كبيرة أسهمت في تعزيز قوة الاتحاد، وترسيخ الأمن، وبناء جيش وطني موحد يحمي المنجزات، ويدافع عن سيادة الوطن. وأوضح أن هذه الذكرى تظل خالدة في قلوبنا، وتشكل نقطة تحوّل مهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ففي هذا اليوم من عام 1976 اتخذ مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، قرارهم التاريخي والمصيري بتوحيد القوات المسلحة؛ لتكون الحصين المنيع في حماية الأمن والاستقرار، ودرعاً حصيناً لحماية الوطن وصون مكتسباته، ومصدر أمن واستقرار داخلي وخارجي، إلى جانب دورها المشرف في العديد من المهام الإنسانية والإغاثية، وبناء السلام حول العالم.

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