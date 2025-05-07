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علوم الدار

تعاون بين مجموعة تدوير و«سفيكو» الصينية

تعاون بين مجموعة تدوير و«سفيكو» الصينية
7 مايو 2025 09:15

 وقَّعت مجموعة تدوير مؤخراً مذكرة تفاهم مع مجموعة «سفيكو» SFECO الصينية لاستكشاف إمكانية بناء منشأة تصنيعية في أبوظبي لتحويل النفايات الصناعية الصلبة إلى مواد بناء خضراء، وذلك حرصاً منها على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية والدولية؛ دعماً لممارسات الاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الشاملة لأبوظبي، وتوفير حلول مبتكرة وقابلة للتطوير في استخلاص القيمة من النفايات ونقلها إلى دولة الإمارات. 
ومن خلال تعاون مجموعة تدوير مع مجموعة «سفيكو»، ستتمكن من استكشاف التقنيات المتقدمة التي تدعم طموحاتها في تعزيز دورها القيادي الرائد في الإدارة المستدامة للنفايات الصناعية، مع المساهمة في دعم النمو الأخضر داخل الدولة.
ستعمل المنشأة الجديدة باستخدام تقنيات «سفيكو» الرائدة عالمياً في مجال التمعدن والإسمنت منخفض الكربون لتحويل النفايات الصناعية إلى مواد بناء مستدامة لاستخدامات السوق المحلية.

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