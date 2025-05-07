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تنبيه من الوطني للأرصاد

تنبيه من الوطني للأرصاد
7 مايو 2025 11:23

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحذر بسبب تشكل الغبار على بعض المناطق في الدولة، اليوم.

لأرصاد:رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر على الأغلب المناطق المكشوف وذلك من الساعة 9:10 وحتى الساعة 19:00 من يوم الأربعاء 2025/05/07.

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وأشار الأرصاد عبر حسابه في منصة إكس: "أن رياحاً شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر على الأغلب المناطق المكشوف وذلك من الساعة 9:10 وحتى الساعة 19:00 من يوم الأربعاء 2025/05/07".

#تنبيه #تنبيه_الغبار #المركز_الوطني_للأرصاد#Alert #Dust_Alert #NCM pic.twitter.com/gZhnedYUMc

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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