رئيس مالاوي يستقبل عبدالله بن زايد ويشهدان التوقيع على خمس مذكرات تفاهم بين البلدين

استقبل فخامة الدكتور لازاروس شاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بحضور معالي نانسي جلاديس تيمبو، وزيرة الخارجية في مالاوي، وذلك في مستهل زيارة عمل يقوم بها سموه إلى العاصمة ليلونغوي. ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لجمهورية مالاوي وشعبها بالتنمية والازدهار. من جانبه، حمل فخامته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء. وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفخامة الدكتور لازاروس شاكويرا، سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من القطاعات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما. وأكد سموه أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز جسور التعاون مع جمهورية مالاوي، وبناء شراكات تنموية فاعلة تدعم مساعي البلدين لتحقيق التنمية والازدهار المستدامين، مشيراً إلى حرص الدولة على تعزيز شراكاتها، لاسيما الاقتصادية، مع كافة الدول الأفريقية الصديقة. وأعرب سموه عن اعتزازه بزيارة مالاوي ولقاء فخامة الدكتور لازاروس شاكويرا، موجهاً الشكر إلى فخامته على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وعقب اللقاء، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفخامة الدكتور لازاروس شاكويرا التوقيع على خمس مذكرات التفاهم بين البلدين. فقد شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية جمهورية مالاوي بشأن التدريب الدبلوماسي، حيث وقعها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي نانسي جلاديس تيمبو، وزيرة الخارجية. كما شهد الجانبان التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين البلدين، وقعها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي فيتومبيكو مومبا، وزير التجارة والصناعة في مالاوي. كذلك، شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية مالاوي، بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن، ووقعها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي كين زيخالي نجوم، وزير التعدين في مالاوي. كما شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم بين «المدرسة الرقمية»، إحدى مبادرات «محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وحكومة جمهورية مالاوي، بشأن التعاون في مبادرة التعلم الرقمي، ووقعها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي نانسي جلاديس تيمبو، وزيرة الخارجية. وشهد الجانبان أيضاً التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مالاوي، بشأن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - المالاوي المشترك، ووقعها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي فيتومبيكو مومبا، وزير التجارة والصناعة. حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وخليفة عبدالرحمن المرزوقي، سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية مالاوي.