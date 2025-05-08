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«أبوظبي للدفاع المدني» تُرسِّخ الوعي المجتمعي بالسلامة الوقائية من خلال حملة «حصَّنتُك للمنازل»

«أبوظبي للدفاع المدني» تُرسِّخ الوعي المجتمعي بالسلامة الوقائية من خلال حملة «حصَّنتُك للمنازل»
8 مايو 2025 08:28

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة «حصَّنتُك للمنازل»، الهادفة إلى رفع جاهزية المجتمع وتعزيز السلامة الوقائية في المنازل، من خلال تركيب منظومة الإنذار المبكِّر الذكية للكشف عن الحرائق، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «إي آند».

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لحماية الأرواح والممتلكات. وتمثِّل هذه المنظومة الذكية حلاً متطوِّراً لاكتشاف الحرائق في مراحلها الأولى، ما يُسهم في تسريع الاستجابة وتقليل الخسائر، ويمكِّن الأُسر من التصرُّف بشكل فوري عند نشوب أيِّ حريق.

وتركِّز الحملة على نشر الوعي المجتمعي بأهمية التدابير الوقائية داخل المنازل، عبر تنفيذ حملات توعوية شاملة، وإطلاق رسائل إعلامية متكاملة من خلال المنصات الرقمية ووسائل الإعلام، لتسليط الضوء على دور أنظمة الإنذار الذكية في حماية الأرواح والممتلكات.

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وأكَّدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أنَّ السلامة الوقائية تبدأ من الوعي باعتماد الحلول الذكية، مثل منظومة «حصَّنتُك للمنازل»، ودعت أفراد المجتمع إلى تركيب أجهزة الإنذار المبكر، والالتزام بإجراءات السلامة المنزلية لتكون خطَّ دفاعٍ أوَّل من المخاطر.

وأوضحت الهيئة أنَّ الحملة تنسجم مع رؤية أبوظبي لتعزيز السلامة العامة، وتحقيق أعلى مستويات الوقاية المجتمعية، ما يدعم خطط التنمية المستدامة والأهداف الاستراتيجية للسلامة المدنية في الإمارة.

ولفتت إلى أنَّ منظومة «حصَّنتُك للمنازل» نموذج عملي لتوظيف التقنيات الحديثة في تعزيز الوقاية من الحوادث، من خلال الكشف المبكِّر والإنذار الفوري، ما يُسهم في إنقاذ الأرواح، وتقليل الأضرار المادية، ورفع كفاءة سرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
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