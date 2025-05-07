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علوم الدار

«تريندز» يستضيف اجتماع اللجنة العالمية للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري

محمد العلي والمشاركون خلال الاجتماع (من المصدر)
8 مايو 2025 01:52

أبوظبي (وام)

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استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات في مقره بأبوظبي، أعمال الاجتماع الرابع للجنة العالمية للذكاء الاصطناعي المسؤول في المجال العسكري (GC REAIM)، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وصنّاع السياسات وممثلي المؤسسات البحثية من دول العالم، وذلك في إطار دعم المركز للحوارات العالمية متعددة الأطراف وسعيه لتعزيز الشراكة الدولية في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي.
ويُعد هذا الاجتماع محطة محورية ضمن مسار عمل اللجنة، حيث يركز على مراجعة مسودة التقرير الاستراتيجي النهائي الذي يمثل خلاصة أعمال اللجان الفرعية، تمهيداً لرفعه إلى منظمة الأمم المتحدة.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في كلمة ترحيبية، حرص المركز على إنجاح أعمال اللجنة لتحقيق هدفها النبيل، المتمثل في دعم وضع المعايير الأساسية التي تحكم التطورات المتسارعة في هذا المجال الحيوي، وتوجيهها لخدمة قضايا الأمن والاستقرار والسلام العالمي.
وأشار إلى أن استضافة وتنظيم هذا الاجتماع، ثمرة جهود مكاتب تريندز الخارجية العالمية، مؤكداً التوافق بين أهداف «تريندز» والأهداف التي يسعى الاجتماع لتحقيقها، والأهمية الكبيرة التي يوليها المركز للعمل من أجل حوكمة الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة؛ بهدف تعظيم الفرص، وتقليل التحديات والتهديدات المصاحبة له.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
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