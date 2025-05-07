عبدالله بن طوق: الاستدامة ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار للمستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم «مجرى»، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، مؤخراً، ورشة عمل حول تطوير استراتيجية الاستدامة الوطنية للقطاع الخاص، بمشاركة نخبة من الكفاءات والخبرات المهنية من القطاعات الحكومية الاتحادية والمحليات والشركات الخاصة والمؤسسات غير الربحية.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: أصبحت الاستدامة اليوم ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار للمستقبل، إذ تمثل محوراً رئيساً لدفع نمو القطاعات كافة. وفي هذا الإطار، شكلت ورشة عمل استراتيجية الاستدامة الوطنية للقطاع الخاص منصة محورية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.