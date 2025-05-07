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تحت رعاية رئيس الدولة.. المهرجان الختامي لسباقات الهجن يُدشن منافساته اليوم

تحت رعاية رئيس الدولة.. المهرجان الختامي لسباقات الهجن يُدشن منافساته اليوم
8 مايو 2025 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق، اليوم، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، بميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي، «ختامي الوثبة 2025»، وذلك في النسخة الـ 46 للمهرجان، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي. ويقام المهرجان على مدار 13 يوماً، حيث تستمر المنافسات اعتباراً من اليوم وحتى 20 مايو الجاري، بتنظيم اتحاد سباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.
يمثل المهرجان الختامي في الوثبة أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لكونه اللبنة الأساسية لجميع المهرجانات، حيث دشن عامه الـ 46 من النجاحات في مارس الماضي بمنافسات الحقايق الخاصة بهجن أبناء القبائل، استكمالاً لسلسلة من النجاحات على مدار سنوات طويلة، وامتداداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي ظل متابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
ويشهد المهرجان إقامة 209 أشواط، بواقع 34 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و160 شوطاً لهجن أبناء القبائل، بالإضافة إلى 12 شوطاً للسباق التراثي، و3 أشواط لبطولة السباق الآسيوي التي تقام للمرة الأولى ضمن المهرجان.
وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 40 رمزاً، وذلك بعد حسم رموز سن الحقايق في مارس الماضي، حيث سيكون التنافس قوياً على الرموز الـ 40، منها 8 رموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و32 رمزاً لهجن أبناء القبائل، موزعة بواقع 16 رمزاً لأشواط المفتوح والمحليات، و16 رمزاً لأشواط فئة الإنتاج.
ويدشن السباق الآسيوي المنافسات، اليوم، حيث تقام 3 أشواط، بواقع شوطين للرجال وشوط واحد للنساء، وتبلغ جائزة كل شوط 100 ألف درهم للفائز، بالإضافة إلى كأس، بينما يشهد يوم غدٍ، الجمعة، منافسات السباق التراثي عبر 12 شوطاً للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة، ويحصل الفائزون في السباق التراثي على جوائز نقدية تصل إلى 100 ألف درهم.
وتتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا والإيذاع والثنايا على مدار شوطين في كل سن، حيث قررت اللجنة المنظمة إقامة شوطي الرموز في منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، و26 شوطاً للحول والزمول، منها شوطا الرموز على سيف صاحب السمو رئيس الدولة، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 3 ملايين درهم.
في المقابل، تتنافس هجن أبناء القبائل على مدار 40 شوطاً في سن اللقايا، ومثلها في سن الإيذاع، 32 شوطاً في سن الثنايا، و38 شوطاً للحول والزمول، منها 4 أشواط لرموز فئة الإنتاج المحليات والمهجنات، و4 أشواط لرموز المفتوح والتنافس على الجائزة الأغلى وهي السيف الذهبي في شوط الحول المفتوح الرئيس، وجائزته المالية وقدرها 5 ملايين درهم.

الإمارات
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محمد بن زايد
سباقات الهجن
الوثبة
أبوظبي
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