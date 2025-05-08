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«توظيف الخدمة الوطنية والاحتياطية الثامن» ينطلق 12 مايو

«توظيف الخدمة الوطنية والاحتياطية الثامن» ينطلق 12 مايو
9 مايو 2025 01:14

أبوظبي (وام)

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تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري في مركز دبي للمعارض ADEC بمدينة إكسبو، بمشاركة أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة تمثل أكثر من 30 قطاعاً حيوياً في الدولة، ونحو 17 جامعة ومعهداً أكاديمياً.
ويأتي تنظيم هذا الحدث، ضمن جهود هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في ربط مخرجات الخدمة الوطنية باحتياجات سوق العمل، حيث يسهم المعرض في تعزيز مفهوم الاقتصاد الوطني القائم على الكفاءات، ودعم سياسات التوطين، من خلال تأمين وظائف نوعية تتوافق مع تطلعات الخريجين، ويسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

الخدمة الوطنية
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