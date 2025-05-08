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توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ومحافظ عدن لبناء مستشفى

توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ومحافظ عدن لبناء مستشفى
8 مايو 2025 22:45

وقعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مذكرة تفاهم لبناء مستشفى في محافظة عدن بجمهورية اليمن الشقيقة. 
وقع مذكرة التفاهم من الجانب الإماراتي سلطان محمد الشامسي، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، ومن الجانب اليمني، معالي أحمد حامد لملس، محافظ محافظة عدن. 
نصت مذكرة التفاهم على إنشاء مستشفى في محافظة عدن والذي سيتضمن مختلف العيادات الخارجية والأقسام العلاجية مثل (الطوارئ، التعقيم، الأشعة، المختبر، الصيدلية، العناية المركزة)، بالإضافة إلى أجنحة المرضى للرجال والنساء والأطفال. 

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في هذا الإطار، أكد سلطان محمد الشامسي، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على الدور العالمي الرائد لدولة الإمارات في تعزيز خدمات الرعاية الصحية بمختلف دول العالم، انطلاقاً من الرسالة الحضارية والإنسانية للدولة نحو تنمية وازدهار المجتمعات، وتجسيداً للإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وقيمه السامية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لتحسين الواقع المعيشي وتوفير الاحتياجات الطبية الضرورية للأشقاء اليمنيين في محافظة عدن وغيرها من المحافظات والمدن اليمنية. 
وأشار إلى مواصلة دولة الإمارات التزامها الدولي لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في العالم، إذ تعمل وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بالشراكة مع مختلف الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المعنية على تحسين الحياة المعيشية لجميع الفئات المجتمعية من خلال توفير الخدمات الصحية الأساسية، وتقديم كافة أشكال وبرامج المساعدات الإنسانية والتنموية في ضوء السياسة العامة للمساعدات الخارجية.
وأوضح أن دولة الإمارات تواصل مبادراتها الإنسانية ومشروعاتها التنموية الموجهة للأشقاء اليمنيين بما يضمن توفير الخدمات الطبية اللازمة لمختلف فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال من جهة، وبناء القدرات الصحية اليمنية وتعزيزها على نحو مستدام من جهة أخرى، وبما يتسق مع الأهداف الإنمائية المستدامة لاسيما ما يتعلق بالصحة الجيدة وتحسين الممكنات المحلية لتوفير خدمات الرعاية الصحية بكفاءة عالية ومواصفات عالمية.
من جهته، أعرب معالي أحمد حامد لملس، محافظ محافظة عدن، عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً على موقفهم الثابت لليمن في كل الظروف والأوقات، وعلى ما تقدمه دولة الإمارات من دعم مستمر لمختلف القطاعات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وغيرها، لافتاً إلى أهمية بناء هذا المستشفى في العاصمة عدن لما سيوفره من الخدمات الصحية.

المصدر: وام
المستشفى
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توقيع مذكرة تفاهم
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