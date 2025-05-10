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علوم الدار

أدوية مبتكرة وتقنيات جديدة في مؤتمر الإمارات للعناية الحرجة

زياد الريس خلال الإعلان عن طرح الأدوية والأجهزة الجديدة (وام)
11 مايو 2025 01:22

دبي (وام)

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شهد مؤتمر الإمارات الـ21 للعناية الحرجة، والقمة العالمية الثانية للاتحاد العالمي لجمعيات العناية المركزة «WFICC»، المقامان حالياً في دبي، طرح أدوية وأجهزة جديدة تعرض لأول مرة في الإمارات، وذلك في ظل التطور المتسارع في تقنيات الرعاية الصحية. ويلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في وحدات العناية الحرجة، حيث يعد دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة التهوية والتنفس الصناعي من أبرز الابتكارات التي تسهم في تعزيز دقة العلاج، وتقليل المضاعفات، وتحسين نتائج المرضى.
وأكد الدكتور زياد الريس، رئيس شعبة الإمارات للعناية المركزة في جمعية الإمارات الطبية المشارك في الحدث، الذي تنظمه «إنفو بلاس إيفنتتس»، أنه ضمن جهود تحسين الرعاية التنفسية للمرضى في وحدات العناية المركزة، يسهم الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول متقدمة تشمل أنظمة تهوية ذكية تقوم بتعديل المعايير تلقائياً استجابة لحالة المريض، وضبط محفزات الشهيق والزفير، وتحسين توقيت الانتقال بين الشهيق والزفير، بما يتناسب مع احتياجات المريض الفسيولوجية، وتنفيذ بروتوكولات فتح الحويصلات الهوائية بشكل آلي وآمن دون تدخل يدوي مستمر، وبدء عملية الفطام من جهاز التنفس الاصطناعي، استناداً إلى مؤشرات ومعايير سريرية موضوعية.
وأوضح أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العناية الحرجة يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين الكفاءة السريرية وجودة الرعاية الصحية.
وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر الذي تشارك فيه 34 شركة عالمية ومحلية متخصصة في أجهزة العناية الحرجة وأجهزة التنفس الاصطناعي، طرح 3 أدوية لأول مرة في دبي.
صفقات
من المتوقع، خلال الحدث الذي يختتم اليوم الأحد، توقيع بعض الصفقات من قبل صناع القرار في الجهات الحكومية والمستشفيات، خاصة أن الأدوية والأجهزة المعروضة يتم طرحها لأول مرة في مؤتمر العناية الحرجة، ولأن دبي تعتبر بوابة عبور لدول الشرق الأوسط من قبل الشركات العالمية المصنعة لأحدث الأدوية والأجهزة الطبية، قي ظل النمو المتسارع في قطاع الرعاية الصحية، والنمو المتزايد في تعداد السكان والتوسع الجغرافي الذي تشهده دول المنطقة. وناقش المؤتمر خلال فعاليات يومه الثاني، عشرات الأوراق العلمية.

الإمارات
الذكاء الاصطناعي
دبي
العناية المركزة
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