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علوم الدار

شرطة أبوظبي تكرم منتسبي الدوريات الأمنية المتميزين

زايد بن حمد يتوسط الخريجين في صورة جماعية ( وام)
11 مايو 2025 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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كرمت لجنة تطوير الدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي المنتسبين المتميزين في العمل الأمني الميداني بمديرية المرور والدوريات الأمنية.
وحضر التكريم العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية، والعقيد الركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي، رئيس لجنة تطوير الدوريات الأمنية.
 وأكد العقيد الركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أهمية دور اللجنة في رفع كفاءة العمل الأمني الميداني، وتعزيز جاهزية الدوريات في الحفاظ على الأمن والاستجابة السريعة وتحسين آليات التعاون بين مختلف الإدارات والجهات الأخرى ذات العلاقة لتحقيق استجابة شاملة وفعّالة وتحليل طبيعة البلاغات الواردة؛ بهدف تحسين توزيع وانتشار الدوريات في المناطق الحيوية.

المرور
الأمن الجنائي
شرطة أبوظبي
زايد بن حمد
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