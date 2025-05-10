وزير الإعلام الكويتي: الإمارات رائدة في صناعة المحتوى المتميز

الكويت (وام)

أعرب معالي عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت عن بالغ الاعتزاز باختيار «دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة» ضيف شرف الملتقى لهذا العام، وهو اختيار مستحق لدولة لها بصماتها الواضحة في مجال الإعلام العربي ونهجها الرائد في دعم المبادرات الإعلامية وتبني التقنيات الحديثة وصناعة المحتوى المتميز، بما يعكس ريادتها في هذا القطاع الحيوي، ويعزز من حضورها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار معاليه، خلال كلمته في الملتقى الإعلامي العربي في دورته الـ 20، إلى أنه في ظل هذا الواقع الجديد بات الإعلام الرقمي بجميع أشكاله ومنصاته لاعباً محورياً في التأثير على مجريات الأحداث، ما يستدعي منا مواجهة التحديات برؤية إستراتيجية وكفاءة مهنية واستيعاب كامل للتحولات والاستعداد لمستقبل أكثر تعقيداً وتطوراً بقدرات متجددة وأسس راسخة من القيم والمسؤولية.